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Giriş Tarihi: 8.9.2022 14:44

Mesajları ortaya çıktı! Elon Musk Twitter'ı almaktan neden vazgeçti? 3. Dünya Savaşı detayı...

Mesajları ortaya çıktı! Elon Musk Twitter’ı almaktan neden vazgeçti? 3. Dünya Savaşı detayı...

SpaceX CEO'su milyarder iş adamı Elon Musk, dünya gündeminde yine kendine yer buldu. Geçtiğimiz aylarda Twitter'ı satın alacağını açıklayan Elon Musk, daha sonra vazgeçmişti. Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçmesinin nedeni ortaya çıktı: 3. Dünya Savaşı...

Spacex'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetmişti. Musk'ın kişisel mesajlarına dayandırılan bir haberde bunun nedeni açıklandı.

Business Insider'da yer alan habere göre, Musk'ın mesajları 6 Eylül'deki duruşmada ortaya çıktı.Haberde; Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir isme 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemeleri gerektiğini söylediği iddia edildi.

Musk'ın "Birkaç gün yavaşlayalım. Putin'in yarınki konuşması gerçekten çok önemli. 3. Dünya Savaşı'na giriyorsak Twitter'ı satın almak mantıklı değil." dediği ortaya çıktı.

Musk'ın avukatı ise, mesajların mahkemeye bu bağlamda sunulmasının tamamen saçmalık olduğunu, konuşmaların tamamına bakıldığında bunun böyle anlaşılmayacağını söyledi.

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Mesajları ortaya çıktı! Elon Musk Twitter'ı almaktan neden vazgeçti? 3. Dünya Savaşı detayı...
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