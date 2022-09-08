Mesajları ortaya çıktı! Elon Musk Twitter’ı almaktan neden vazgeçti? 3. Dünya Savaşı detayı...

Spacex'in CEO'su Elon Musk Twitter'ı almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetmişti. Musk'ın kişisel mesajlarına dayandırılan bir haberde bunun nedeni açıklandı.
Business Insider'da yer alan habere göre, Musk'ın mesajları 6 Eylül'deki duruşmada ortaya çıktı.Haberde; Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasının finansörlerinden olan Morgan Stanley'deki bir isme 8 Mayıs'ta gönderdiği mesajlarda acele etmemeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü konuşmasını beklemeleri gerektiğini söylediği iddia edildi.