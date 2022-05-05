‘Mescid-i Aksa bizim için hayat meselesi’

Türkiye'de eğitim gören Filistinli öğrenciler, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskılarına dair endişelerini SABAH'a anlattı.Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi Abdullah Mikdad: Mescid-i Aksa bizim için bir iman ve hayat meselesidir.Marmara Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Lisans Öğrencisi Nejla Nijim: İsrail, tarihi gerçeklere saldırıyor. Herkes biliyor ki Filistinliler Mescid-i Aksa'yı korumak için kendini feda edebilir.Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisi Esra Mhaleel: Türkiye gibi her ülke Aksa için mücadele etmeli.