Mescid-i Aksa İmamı A Haber'e konuştu! Kudüs'te neler oluyor? "Tamamen askeri bölgeye dönüşmüş durumda..."

İsrail güçleri, uluslararası hukuk ve insanlık tanımayan politikasını sürdürüyor. İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ne iki gün süreyle Müslümanların girişini yasakladı. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı beldelerine düzenlediği baskınlarda da 2'si ağır 8 Filistinli yaralandı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 561 fanatik Yahudi yerleşimci, Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı kaydedildi.
Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri A Haber'de son durumu anlattı
İşin gerçeğini öğrenmek isterseniz şu an Kudüs'te özellikle Mescid-i Aksa bölgesi tamamıyla bir askeri bölgeye dönüşmüş durumda. İşgal güçleri Kudüs'ün eski bütün kapılarını kapatmış durumda. Oradan geçmek isteyen oraya gitmek isteyen Müslümanlara büyük zorluklar çıkarıyorlar. Saldırılarda bulunuyorlar.
"YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE ALAN AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Radikal Yahudiler vardı onların da destekleri vardı. Onlar da dış kapıların önünde bekliyorlar. Dün yaşandığı gibi olaylar başladı. Müslümanları zor kullanarak Aksa'nın dışına çıkarıyorlar. Yahudi yerleşimcilere alan açmaya çalışıyorlar. Nasıl gaddarca bir yöntem kullanıldığını hepiniz izlediniz.
Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: "Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor" | Video
Özellikle kadınlara yönelik şiddet çok korkunçtu. Kadınlar bile İsrail şiddetinden kurtulamadı maalesef. Bu durum devam edeceğe benziyor. Mutlaka Aksa'yı işgal etmek istiyorlar. Bir haftalık bayramları var. Bu şiddetin devam edeceğini bekliyoruz.
Dün ben yaralıları ziyaret ettim. Hepsinin kafasından vurulduğunu gördük.
Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: "Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor" | Video
İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinli yaralandı. 500 tane gencimiz de gözaltında. Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor. Tamamen keskin nişancılar tarafından gençlerimiz hedef alınmış.