Mescid-i Aksa İmamı A Haber'e konuştu! Kudüs'te neler oluyor? "Tamamen askeri bölgeye dönüşmüş durumda..."

"YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE ALAN AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Radikal Yahudiler vardı onların da destekleri vardı. Onlar da dış kapıların önünde bekliyorlar. Dün yaşandığı gibi olaylar başladı. Müslümanları zor kullanarak Aksa'nın dışına çıkarıyorlar. Yahudi yerleşimcilere alan açmaya çalışıyorlar. Nasıl gaddarca bir yöntem kullanıldığını hepiniz izlediniz.

Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: "Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor" | Video