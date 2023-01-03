Mescid-i Aksa’da görülmemiş provokasyon

İsraıl'de kurulan aşırı sağ koalisyon hükümeti yeni yıla provokasyonlarla girdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Provokatif eylemleriyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu. Filistin'den "Ben-Gvir'in Aksa baskını benzeri görülmemiş bir provokasyon" açıklaması geldi ve yaşanan gerilimden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sorumlu tutuldu.İSRAIL ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gerçek mermi ile göğsünden vurduğu Filistinli 15 yaşındaki Adem Ayyad hayatını kaybetti. Geçen yıl 150 Filistinli öldürüldü.