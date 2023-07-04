Mescid-i Aksa’da İsrail polisine ders veren genç SABAH’a konuştu

TEHDİT ETTİLER

İsrail polisiyle karşılaşmasını anlatan Yağcı, "Öğle vakitlerinde 2 polis postallarıyla mescit girişine geldi, birkaç adım içeri girdiler. Ben de 'ayakkabınızı çıkartın burası sinagog değil cami' diyerek birkaç kez bağırdım. Bunun üzerine çok ilerlemeden geri çıktılar ancak bastıkları yerler çok kirlenmişti. Mescitteki Filistinliler ile beraber içeriyi temizledik. Ancak ikindi namazı vaktine doğru farklı 2 polis tekrar baskına geldi. Yine postallarıyla içeri girdiler. Ben de kutsalımıza yapılan bu saldırıya daha fazla dayanamadım. Ayağa kalkıp karşılarına geçtim, aynı cümlelerle tepki göstermeye çalıştım. Biraz itişme oldu sonrasında copu çıkararak tehdit etti. Ben senden korkmuyorum dedim ve işgalcilere karşı koymaya çalıştım." ifadelerini kullandı.