Mesele Ukrayna değil yanlış hesaplamalarmış

Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği rolle uluslararası arenada öne çıkan Türkiye'nin diplomasideki arabuluculuğu sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ABD ile Rus istihbarat birimlerinin Türkiye'de yaptığı kritik ve daha önceden planlanmayan görüşme dünya basınında geniş yankı bulmuştu. Söz konusu görüşme sonrasında Ukrayna Savaşı'nda barış ve ateşkes umutları bir kez daha artmıştı. ABD'den dün Ankara zirvesine dair açıklamalar geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında Ankara'da yapılan görüşmenin Ukrayna Savaşı'ndan ziyade ABD ile Rusya arasında yanlış hesaplamaları önlemek üzere karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulmasına odaklı olduğunu söyledi.CIA Direktörü Bill Burns ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin'in Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde yaptığı görüşmenin Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması için yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Kirby, diplomatik müzakerelerin önemini vurgulayarak bunun kararını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin verebileceğini ve Ukraynalı liderin, Rus füze saldırıları devam ederken buna hazır olmadığını söyledi. Kirby, Burns'ün Moskova ile Washington arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması için Ankara'da Rus mevkidaşı ile görüştüğünü belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile ABD'nin nükleer silah kullanmayacakları konusunda mutabık kaldığına ilişkin değerlendirmesi üzerine yöneltilen bir soruya Kirby, Rusya'nın stratejik silah doktrininde nükleer bir savaşın kazanılmayacağı ve bu yüzden böyle bir savaşa girmemek gerektiğinin vurguladığını hatırlatarak ABD'nin de buna katıldığını ve bunda mutabık olduğunu kaydetti.Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nin girişimleriyle Herson'dan çıkarılan 84 Ahıska Türkü, Rusya'dan çıkış yaptıktan sonra Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.