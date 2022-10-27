Meta’ya bir şok da ABD’den! 24,7 milyon dolar para cezasına çarptırıldı

EN BÜYÜK CEZA

Hakim North'un Meta'ya verdiği 24,7 milyon dolarlık ceza, Adil Kampanya Uygulamaları Yasası kapsamında verilen en büyük ceza oldu.

Washington Başsavcısı Bob Ferguson ise 2018'de de söz konusu yasayı ihlal ettiği için Facebook'a dava açılması nedeniyle azami sınırın uygun olduğunu belirtti.