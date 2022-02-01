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Giriş Tarihi: 1.2.2022

Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Prensi ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Prensi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Veliaht Prensi aynı zamanda Başbakan Selman bin Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü. Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, başkent Manama'daki Kudaybiye Sarayı'nda Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed bin İsa Al Halife tarafından kabul edildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin ilerletilmesi için atılacak adımlar ele alındı. Çavuşoğlu ayrıca, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı.
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Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Prensi ile görüştü
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