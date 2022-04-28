Mevlüt Öztekin yurtdışı Türkleri ile iftar yaptı

Yerel Yönetim alanında uluslararası işbirliğini güçlendirmek ve yurtdışında yaşayan gurbetçileri ziyaret etmek adına gittiği Fransa'da temaslarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilgiyle karşılandı. Resmi ziyaretleri sırasında Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman ile görüşen Başkan Öztekin, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da Fransa'da olması vesilesiyle kendisiyle bir araya geldi.

Strasbourg'daki Türk esnaf ve STK'ları ziyaret eden Başkan Öztekin, yerel ve ulusal gündemi değerlendirerek çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Union of International Democrats (UID) tarafından düzenlenen iftar programına katılan Başkan Öztekin, gurbetçilerle iftarını açarken UID Genel Başkanı Köksal Kuş ve bölge başkanları ile de buluştu.

Yerel ve ulusal düzeyde Türkiye'de son 20 yılda yaşanan değişim ve dönüşümü gurbetçilerle paylaştıklarını ifade eden Başkan Öztekin, ''Gurbetçilerimiz sanki yurtdışında değillermiş gibi Türkiye'yi bizim kadar yakından takip ediyorlar. Özellikle savunma sanayi, teknoloji, sağlık, ulaşım, şehirleşme ve turizm konularında gelişmelerden bahsederken gururlandıklarını görüyoruz. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığının çok iyi farkındalar. Kendileriyle bir araya gelerek vatan hasretlerini gidermeye çalıştık, görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum.'' dedi.