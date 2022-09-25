Miçotakis bir öyle bir böyle

İçsiyasetine malzeme etmek için Ege ve Doğu Akdeniz'de sürekli provokatif eylemlere başvuran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler'de (BM) önce Türkiye'ye saldırdı sonra ise zeytin dalı uzattı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "Türkiye'yi Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Kafkaslar'ı istikrarsızlaştırmakla" suçladı. Türk heyeti ise Miçotakis'in suçlamalarına anında cevap verdi. Heyet, "Ne yazık ki bu açıklama gerçeklerin çarpıtılmasının ve Türkiye düşmanlığının bir başka örneğiydi. Türkiye'nin bölgesinde ve ötesindeki rolü uluslararası toplumca takdir ediliyor" ifadesini kullandı. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan yaptırımları uyguladığını hatırlatan Türk heyeti, Yunanistan'ın kendisi gemiden gemiye petrol transfer edip yaptırımları delerken, Türkiye'yi yaptırımları uygulamamakla suçlamasının "çifte standart" olduğunu vurguladı.YunanistanBaşbakanı Kiryakos Miçotakis, BM'deki konuşması sonrası Twitter'dan Türkçe bir mesaj paylaştı. Miçotakis, "Yunanistan, Türkiye'yi tehdit etmiyor. Biz düşman değiliz. Biz komşuyuz ve aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz" ifadelerini kullandı.