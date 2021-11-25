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Giriş Tarihi: 25.11.2021 22:45 Son Güncelleme: 25.11.2021 22:52

Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti

Miçotakis, Türkiye’yi ABD medyasına şikayet etti

ABD gazetesi Washington Post'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, mülteciler konusunda Türkiye'yi suçladı. Miçotakis, "Türkiye'nin mültecileri durdurma zorunluluğu var. Ben insanların niye Yunanistan'ı suçladığını anlamıyorum" dedi

Botlarını patlatıp Türk karasularına geri itttiği mültecileri ölüme terk eden Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti.

"MÜLTECİLERİ TÜRKİYE DURDURMAK ZORUNDA"

Washington Post'a yaptığı açıklamasında "Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var" diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YUNANİSTAN'I SUÇLAMALARINI ANLAMIYORUM"

"Ben insanların Türkiye'yi suçlaması yerine Yunanistan'ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor"

"TÜRKİYE AGRESİF TAVRINI BIRAKMALI"

Öte yandan, Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, "Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur." dedi.

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Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti
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