“Miçotakis’i rezil edince cadı avına uğradım”

YUNANISTAN Başbakanı Kiryakos Miçotakis
'e basın toplantısında, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan
'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" diyen Hollandalı serbest gazeteci Ingeborg Beugel
, gelen tepki ve tehditler nedeniyle ülkeden ayrılma kararı aldı. Özellikle sosyal medyada milliyetçi grupların hedefi olan Beugel, 40 yıldır yaşadığı Yunanistan'dan ayrılma kararının nedenine ilişkin olarak "Çünkü nefret söylemi, modern dijital cadı avı kontrolden çıktı. Bazen fiziksel ortamda da saldırıya maruz kalıyorum. Çok güçlü, nefret dolu, kadını hedef alan, cinsiyetçi, milliyetçi saldırganlık da söz konusu" dedi. AA