Miçotakis’i yalan söylemekle suçlayan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek

Hollanda basınına göre Beugel, Başbakan Miçotakis'le tartıştığı basın toplantısının ardından can güvenliğinden endişe ettiği için Yunanistan'dan ayrılmayı düşünüyor.

Hollandalı AD (Algemeen Dagblad) gazetesine açıklama yapan Beugel, basın toplantısının ertesi günü aşırı sağcı bir Yunan tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

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Beugel, markete gittiği sırada kendisini fark eden saldırganın fırlattığı taşın kafasını sıyırdığını ve kendini artık güvende hissetmediğini ifade etti.

Beugel, saldırı olayını başlangıçta önemsemediğini ancak Yunan meslektaşlarının uyarılarından sonra durumun ciddiyetini anladığını ve artık Yunanistan'da can güvenliğinin olmadığını ifade etti.

AD muhabirinin "Şimdiki Yunan hükümeti size neden bu kadar tepkili" sorusuna Beugel, "Mültecilere Yunanistan'da çok kötü muamele ediliyor ve bu durum gizli tutuluyor." şeklinde yanıt verdi.

Hollanda Gazeteciler Birliği (NVJ) yaptığı açıklamada saldırıyı kınarken Beugel'in can güvenliğinden Yunan makamlarını sorumlu tuttu.