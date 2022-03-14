Miçotakis’in koronavirüs testi pozitif çıktı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Dün bir ayine katılan Yunan Başbakan Miçotakis kişisel instagram hesabından bugün koronavirüs testinin pozitif olduğunu bir video ile duyurdu.

Miçotakis açıklamasında şunları söyledi: "Bugün ofiste yaptığım hızlı testte, Covid 19 sonucum pozitif çıktı. Sonuç olarak evimde izole olacağım ve oradan çalışmaya devam edeceğim. Üçlü aşılamanın, ciddi hastalıklara karşı mümkün olan en iyi korumayı sağladığını hatırlamanızı istiyorum. Her şeyin yolunda gideceğinden eminim ve çok yakında ofise döneceğim" dedi.