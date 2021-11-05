Miçotakis’ten kafa karıştıran Türkiye açıklaması: Üçüncü bir ülkeye gerek yok...

MERKEL'DEN "TÜRKİYE'NİN HAKLARINA SAYGI DUYUN" ÇAĞRISI

Merkel, Atina'ya gerçekleştirdiği veda ziyaretinde, Türkiye'ye yönelik eleştirel ifadeler kullanan Yunan Başbakan'a "Makul olun" çağrısında bulunmuştu. Türkiye ve Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Merkel, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunların birçoğunun aynı zamanda AB-Türkiye sorunu da olduğunu belirtmişti.

Merkel, 2015'te başlayan büyük bir göçmen sorunu ile karşı karşıya kalındığını hatırlatarak "Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşması bize, kendi aramızda iş birliği yapmaya çalışmamız gerektiğini ve bu özel durumda Türkiye ile de iş birliği yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu." ifadelerini kullanmıştı.