Miçotakis’ten kafa karıştıran Türkiye açıklaması: Üçüncü bir ülkeye gerek yok...

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, yaptığı kafa karıştıran açıklamalarla şaşırttı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümü için üçüncü bir ülkeye gerek olmadığını söylerken "Uzlaşmanın, samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullanan Miçotakis, bir yandan da AB ülkelerinin Türkiye'ye karşı daha sert olması gerektiğini ve bunun için baskı yaptıklarını belirtti.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan Mega televizyonuna verdiği demeçte Türkiye ile ilişkilere yönelik yeni bir değerlendirme yaptı.
İKİLİ DİYALOGLA ÇÖZÜM MÜMKÜN
Miçotakis, "Son kırk yıldır en önemli mesele olan Ege ve Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesi sorununu oturup konuşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişimimi hiçbir zaman koparmadım" dedi. Miçotakis, "Türkiye ile uzlaşmanın iki ülke arasında en üst düzeyde yapılacak samimi diyalogla sağlanabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
MERKEL'E BASKI YAPTIM
Miçotakis, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye'ye yaklaşımını ise eleştirdi. Miçotakis, "Türk-Yunan ilişkileri hakkında kendisi ile her zaman aynı görüşte değildik. Türkiye'ye karşı daha sert olması için çok baskı yaptım. Belki arabulucu rolünü oynayabilmek için kafasında tarafsız olmak vardı. Ancak Almanya bir AB ve NATO üyesi. Bir Avrupa ülkesinin tarafsız kalmasını kabul edemem" dedi.
MERKEL'DEN "TÜRKİYE'NİN HAKLARINA SAYGI DUYUN" ÇAĞRISI
Merkel, Atina'ya gerçekleştirdiği veda ziyaretinde, Türkiye'ye yönelik eleştirel ifadeler kullanan Yunan Başbakan'a "Makul olun" çağrısında bulunmuştu. Türkiye ve Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Merkel, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunların birçoğunun aynı zamanda AB-Türkiye sorunu da olduğunu belirtmişti.
Merkel, 2015'te başlayan büyük bir göçmen sorunu ile karşı karşıya kalındığını hatırlatarak "Avrupa Birliği (AB) - Türkiye anlaşması bize, kendi aramızda iş birliği yapmaya çalışmamız gerektiğini ve bu özel durumda Türkiye ile de iş birliği yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oldu." ifadelerini kullanmıştı.
AB'nin, mültecilerin AB'ye gelmesi yerine, kendi ülkelerine yakın bölgelerde misafir edilmesini tercih ettiğini kaydeden Merkel, AB ve Türkiye'nin göçmen sorununa ilişkin imzaladığı anlaşmanın da bu düşünce üzerine kurulu olduğunu, hem AB'ye hem de Türkiye'ye faydalı olduğunu belirtmişti.
Merkel Türkiye'nin bu noktada desteklenmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Afganistan konusundaki endişelerini de anladıklarını belirtti ve "Biz nasıl insan kaçakçılığını ve yasa dışı göçün finanse edilmesini istemiyorsak Türkiye'nin de benzer bir hakkı vardır." diye konuşmuştu.
Miçotakis ile kameraların karşısına geçen Merkel, Türkiye'yi hedef göstererek "Batı'nın ılımlılığı Türkiye'nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor" ifadelerini kullanan Yunan Başbakan'a "Görüş ayrılıklarına rağmen Ankara'yla makul ilişkiler kurulmalı. İhtilaf noktalarında ortak tutum iki tarafı da güçlendirir." ifadeleriyle yanıt vermişti.