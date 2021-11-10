Mide bulandıran hata! Hastanede yıllarca içme suyu yerine tuvalet suyu içirmişler

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Bununla birlikte Osaka Üniversitesi, konuyu araştırdığını ve su kalitesinin kontrol edildiğini açıkladı. Hatanın en kısa sürede düzeltileceği bildirildi.



Diğer taraftan, hastanenin suyuna ilişkin daha önce tutulan raporlar, hastanenin haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini gösterdi.