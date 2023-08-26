Milano’da sıcaklık 260 yıl önceye döndü

Avrupa'dakisıcak hava dalgasının etkisi sürüyor. İtalya'da Bölgesel Çevre Koruma Ajansı (ARPA), ülkenin kuzeyindeki Milano kentinde 1763'ten bu yana sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. Sıcaklıkların 33 dereceye çıktığı, bu rekorun en son 11 Ağustos 2003'te 32.8 derece olduğu aktarıldı. Lombardiya bölgesindeki bazı kasabalarda ise 22-23 Ağustos arasında termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaklıkların İtalyan Alp'lerini de etkilediği belirtilerek, gelecek haftadan itibaren düşeceği ve şiddetli yağışların görüleceği aktarıldı.