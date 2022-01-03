Milyonda bir bile görülmüyor! Çocuklarına çikolatalı süt almaya gitti, 1 milyon dolar kazandı

Virginia'da yaşayan Dennis Willoughby, 13 Aralık tarihinde çocuklarına süt almak için bir market zincirinin şubesine gitti. Alışverişini yapan baba, marketten çıkmadan önce kendini şanslı hissedip kazı kazan oynamak istedi ve büyük ikramiyeyi kazandı.

GERÇEKLEŞMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ

Yetkililer, bu oyunda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 1 milyon 632 binde bir olduğunu söyledi. Öte yandan, eğer Willoughby parayı tek seferde alırsa toplam 640 bin 205 dolar kazanacak. Bu rakam parayı bir kerede almak için geçerli; eğer baba parayı 30 takside bölerse toplamda alacağı meblağ daha da az olacak.

Kazanan bileti satan market ise piyango dairesinden 10 bin dolarlık bir ödül aldı.