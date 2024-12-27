Mirasımız Kudüs Derneği’nden çarpıcı Kudüs raporu: Baskın, yıkım ve gözyaşı

SİSTEMATİK BİR POLİTİKA



Derneğin araştırmasına göre; işgal rejimi, Kudüs'ün İslami kimliğini silmek ve yerel Filistinli nüfusu azaltarak demografik dengeyi kendi lehine değiştirmek için sistematik bir politika izliyor. Kudüs'te Filistinlilere ait 360 tesis yıkıldı, 16 bin 500 dönüm araziye el konuldu ve 6 bin 817 yasa dışı yerleşim birimi onaylandı. Ayrıca Filistinlilere inşaat izinleri verilmezken, yerleşim birimlerinin genişletilmesi için büyük ölçekli projeler hızla devreye sokuluyor. Kudüs'te toplamda 237 bin 729 konut birimi bulunurken, bunların yalnızca 57 bin 335'i Filistinlilere ayrılmış durumda. Filistinlilere ayrılan alanların yalnızca yüzde 13'te kalması, barınma krizini derinleştiriyor.

BİR ŞEHRİN SESSİZ ÇIĞLIĞI



Amerikan Caddesi Projesi gibi uygulamalarla, Filistin mahalleleri kuşatılarak yerleşimcilerin hareketi kolaylaştırılıyor. Mescid-i Aksa'nın statüsü ve çevresindeki tarihi yapıların korunması da büyük bir risk altında. Tapınakçı gruplar, Mescid-i Aksa çevresinde kazılar gerçekleştirirken, bu faaliyetler kutsal mekânın temellerine ciddi zararlar veriyor. 2024 yılında 64 bin Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği, Talmudik ritüellerin ve bayrak provokasyonlarının artırıldığı ifade ediliyor. İlk kez "Şofar" üflenmesi gibi ritüeller, Aksa'nın Yahudileştirilmesine yönelik somut adımlar arasında yer aldı.

2024 yılı boyunca Kudüs'te yaşanan hak ihlalleri şöyle açıklandı: "81 Filistinli şehit edildi, 2 bin kişi tutuklandı. 108 çocuk zorunlu ev hapsine tabi tutuldu. Kudüs halkına toplamda 62 milyon şekel ceza kesildi. Evlerinden zorla çıkarılan 125 kişi şehirden uzaklaştırıldı. Zeytinliklere yapılan 19 saldırıda, 214 zeytin ağacı yakıldı, 11 zeytinlik talan edildi."



YARDIMLAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR



Raporda, Kudüs'teki Filistinli halkın yaşadığı zorluklara karşı Mirasımız Kudüs Derneği'nin yürüttüğü insani yardım çalışmalar da yer aldı: "Makasıd Hastanesi'ne ilaç ve tıbbi malzeme yardımı. Bin 25 aileye zekât, bin 740 aileye fitre dağıtımı, 180 yetim çocuğa nakdi destek, 2 bin 710 aileye gıda kolisi, 6 bin 100 aileye iftar yemeği dağıtımı, tapulu arazilere 860 adet zeytin fidanı dikimi."