Mısır, Batı Şeria’da yükselen İsrail şiddetinden endişeli

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd'in açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Kahire'yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile bakanlıkta bir araya geldi.

İkilinin görüşmesinde işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelere ilişkin Şukri, Batı Şeria'ya İsrail baskınlarının yoğunluğundan, bunun ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanmasından ve yükselen şiddetin devam etmesinden derin endişe duyulduğunu söyledi.

"Bu İsrail politikası, İsrail ile Filistin tarafları arasında gerginlik ve tıkanıklığı artırıyor." diyen Şukri, görüşmede BM yetkilisine geçen süreç içinde sahadaki gelişmelerin sükuneti için ülkesinin gösterdiği çabaları anlattı.

Şukri, şu ifadeleri kullandı:

"Barış sürecini destekleyen yeni bir iklimin yaratılması ve işgal altındaki topraklarda yaşanan bu tırmanışın durdurulması için BM düzeyinde uluslararası ve bölgesel tüm uyumlu çabalar zorunludur."

Görüşmede Wennesland ise Mısır'ın barış sürecindeki kilit rolünü takdirle karşıladığını, barışın güçlendirilmesi için Mısır ile koordinenin sürmesi, şiddetin durması, Filistin sorununa ilişkin adil, kapsamlı ve nihai çözüm yolunun bulunması arzusu içinde olduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine yönelik düzenlediği, kan dökülmesiyle sonuçlanan baskınlardaki artış dikkati çekiyor.