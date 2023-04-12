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Giriş Tarihi: 12.4.2023 12:04 Son Güncelleme: 12.4.2023 12:23

Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor...

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Bakan Çavuşoğlu'nun davetine icabetle 13 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye’ye geliyor...

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şukri'nin Türkiye ziyareti çerçevesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

DEPREM DAYANIŞMASI

Bakan Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Mısır ayrıca, Türkiye'ye depremzedeler için insani yardım göndermişti.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri'nin davetine icabetle 18 Mart'ta resmi ziyaret için Mısır'a gitmişti.

11 YIL SONRA İLK

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı olmuştu.

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Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor...
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