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Haberler Dünya Haberleri Mısır, Filistin ve BAE'den Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya kınama
Giriş Tarihi: 24.1.2023 21:55

Mısır, Filistin ve BAE'den Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya kınama

Mısır, Filistin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i parçalamasını kınadı.

AA
Mısır, Filistin ve BAE’den Hollanda’daki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya kınama

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Müslümanların kutsalına yönelik ihlalin ifade özgürlüğü sınırlarında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

İSLAMOFOBİ ARTIŞI ENDİŞESİ

Bu tür eylemlerin dinler ve halklar arasında nefret söylemini beslediğine, toplumların güvenlik ve istikrarını sarstığına işaret edilen açıklamada, son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslamofobinin artışından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'daki eylemin, milyonlarca Müslüman'ın değerlerine bir saldırı olduğu ifade edildi.

"DİNİ DEĞERLERE VE KUTSALLARA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Açıklamada, bu tür eylemlere karşı uluslararası alanda harekete geçilmesi ve faillerin yargılanması gerektiği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamasında, dini değerlere ve kutsallara saygı gösterilmesi, kutuplaştırıcı ve provoke eden adımlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

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Mısır, Filistin ve BAE'den Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya kınama
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