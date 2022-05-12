Mısır ile normalleşme takviminde yeni adımlar atılıyor

Diplomatik kaynaklar, Ukrayna krizinin çözümü konusunda da müzakereler sürerken, görüşmeler ateşkes için güvenlik garantileri ve tarafsızlık başlıklarıyla sürdüğünü kaydettiler. Ancak sahada durumun kötüleştiği ve müzakerelerin de giderek zorlaştığına işaret ediliyor.

Garantör olarak adı geçen ülkelerin henüz taraflara sunduğu bir teklif bulunmazken, BM'nin insani temas grubu konusundaki teklifinin yakın zamanda masaya gelmesi bekleniyor. BM-Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında teknik düzeyde bazı toplantıların olabileceği ifade eden kaynaklar, Ukrayna limanlarında 22 Türk gemisinin olduğunu da belirtiyor.

Aynı kaynaklar, ABD ile ortak mekanizma konusuna da değinerek, mekanizma çerçevesinin anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanmak, işbirliği alanlarını belirmek ve birlikte çalışmak olarak çizildiğini kaydetti. Kaynaklar, mekanizmanın ilişkilerin bütün boyutlarının ele alınacağı bir çatı oluşturacağını, her iki tarafın farklı kurumlarının birlikte yer alabilecekleri bir ortam yaratarak konuların daha bütüncül ele alınmasının amaçlandığını ifade ediyorlar.