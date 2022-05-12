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Giriş Tarihi: 12.5.2022 11:02

Mısır ile normalleşme takviminde yeni adımlar atılıyor

ANKARA
Mısır ile normalleşme takviminde yeni adımlar atılıyor

Türkiye ile Mısır arasında ilişkilerin normalleşmesi için başlatılan süreçte yakın zamanda yeni adımların atılması bekleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki ülke arasında Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde görüşmeler yapılacak. Bu görüşmeyi takiben Dışişleri Bakanları düzeyinde de görüşmelerin olması bekleniyor. Karşılıklı olarak büyükelçi atanması konusunun bu görüşmelerde ele alınacağı ifade ediliyor.

Diplomatik kaynaklar, Ukrayna krizinin çözümü konusunda da müzakereler sürerken, görüşmeler ateşkes için güvenlik garantileri ve tarafsızlık başlıklarıyla sürdüğünü kaydettiler. Ancak sahada durumun kötüleştiği ve müzakerelerin de giderek zorlaştığına işaret ediliyor.

Garantör olarak adı geçen ülkelerin henüz taraflara sunduğu bir teklif bulunmazken, BM'nin insani temas grubu konusundaki teklifinin yakın zamanda masaya gelmesi bekleniyor. BM-Türkiye-Rusya-Ukrayna arasında teknik düzeyde bazı toplantıların olabileceği ifade eden kaynaklar, Ukrayna limanlarında 22 Türk gemisinin olduğunu da belirtiyor.

Aynı kaynaklar, ABD ile ortak mekanizma konusuna da değinerek, mekanizma çerçevesinin anlaşmazlık konularının çözümüne odaklanmak, işbirliği alanlarını belirmek ve birlikte çalışmak olarak çizildiğini kaydetti. Kaynaklar, mekanizmanın ilişkilerin bütün boyutlarının ele alınacağı bir çatı oluşturacağını, her iki tarafın farklı kurumlarının birlikte yer alabilecekleri bir ortam yaratarak konuların daha bütüncül ele alınmasının amaçlandığını ifade ediyorlar.

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Mısır ile normalleşme takviminde yeni adımlar atılıyor
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