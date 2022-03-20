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Giriş Tarihi: 20.3.2022 00:39

Mısır'da antik döneme ait 5 mezar keşfedildi

AA
Mısır’da antik döneme ait 5 mezar keşfedildi

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'de antik Mısır dönemine ait 5 mezar keşfedildiğini duyurdu

Bakanlığa bağlı Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri Mısır resmi haber ajansına (MENA) keşfedilen mezarlara ilişkin açıklama yaptı.

Veziri, Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında antik Mısır'ın "Eski Krallık Dönemi" (M.Ö. 2686-2181) ve Birinci Ara Dönemine (M.Ö. 2181-2055) uzanan 5 kabir keşfedildiğini belirtti.

Keşfedilen 5 mezarın antik Mısır'ın söz konusu iki döneminde yaşamış önemli devlet adamlarına ait olduğunu kaydeden Veziri, mezarlardan birinin cenaze, saray ve kurban sunakları figürleri ve nakışlarıyla işlenmiş olduğunu dile getirdi.

Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.

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Mısır'da antik döneme ait 5 mezar keşfedildi
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