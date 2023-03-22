Mısır’da cumhurbaşkanlığı affı: 30 tutukluya tahliye kararı verildi

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberinde, tahliye kararı verilen tutukluların yargılandıkları davalara ilişkin detay paylaşılmadı ancak ilerleyen süreçte cumhurbaşkanlığı affıyla yeni tahliyelerin de olacağı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2022'de ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu açıklamış, ardından 24 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin bu açıklamasının ardından Mısır'da yaklaşık 1 yılda tahliye edilen tutuklu sayısı 784'e ulaştı.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2022'de, ikincisi 19 Temmuz 2022'de Kahire'de yapılmıştı.