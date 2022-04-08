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Giriş Tarihi: 8.4.2022 00:44

Mısır'da feci kaza! Turist otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA
Mısır’da feci kaza! Turist otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın Kızıldeniz vilayetinde turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ülkenin yerel basınında yer alan haberlere göre, Kızıldeniz vilayetindeki Sefaca-Kusayr yolunda bir turist otobüsü devrildi.

3 ÖLÜ, 13 YARALI

Farklı uyruklardan 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Sefaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastanenin morguna götürüldü.

Haberlerde, kazada ölen ve yaralanan turistlerin hangi ülkelerin vatandaşı olduklarıyla ilgili bilgi verilmedi.

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Mısır'da feci kaza! Turist otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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