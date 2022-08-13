Mısır’da kabine değişikliği: Sisi’nin sunduğu isimler onaylandı

Mısır'da 13 bakanı kapsayan kabine değişikliği yapıldı. Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından sunulan 13 bakanlıkta yapılan değişiklikleri, bugün genel kuruldaki oturumda onayladı.

Kabinede yapılan revizyon başta Sağlık, Havacılık, Göçmenlik, Yerel Kalkınma ve Eğitim olmak üzere 13 bakanlığı kapsıyor.