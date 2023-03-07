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Giriş Tarihi: 7.3.2023 23:41

Mısır'da tren kazası :1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA
Mısır’da tren kazası :1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberine göre, yolcu treninin raydan çıkarak istasyon platformuna çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, kaza mahalline 20 ambulansın sevk edildiğini ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çoğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mısır Başsavcısı Hamada el-Savi de tren kazasının araştırılması için soruşturma ekibinin kurulduğunu duyurdu.

Demiryolu hatlarındaki hareketliliğin normale döndürüldüğü belirtildi.

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Mısır'da tren kazası :1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
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