Mısır’dan Akdeniz’de yeni doğalgaz keşfi

MISIR'IN, Akdeniz'de büyük bir doğalgaz rezervi keşfettiği belirtildi. Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, yeni keşfe ilişkin açıklamalarda bulundu. Mısır'ın ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X'de bulunan rezervin değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti. Molla, rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti. İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğalgaz keşfetmişti. Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. AA