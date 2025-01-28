Mısır’dan Gazze açıklaması: Refah Sınır Kapısı yakında açılacak

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye" kanalına verdiği röportajda, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'ye şu ana kadar "iyi bir oranda" insani ve tıbbi yardım sağlandığını söyleyen Abdulati, mutabık kalınan günde 600 tır insani yardım miktarının aşıldığını kaydetti.

Mısır'ın mümkün olan her türlü kolaylığı sağladığını, yardımların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye girdiğini belirten Abdulati, "Filistin tarafında hazırlıklar tamamlandığında yakında Refah Sınır Kapısı da faaliyete geçecek." dedi.

Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafının hazır olduğunu ancak İsrail'in kapının Filistin tarafında bulunan pek çok tesisi yok ettiğini söyleyen Abdulati, sınır kapısının Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin katılımıyla faaliyete geçeceğini ifade etti.

Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafında yapılacak tadilat ve düzenlemenin ardından birkaç gün içinde açılacağı aktarmıştı.