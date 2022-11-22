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Giriş Tarihi: 22.11.2022

Mısır’dan Türkiye açıklaması: Bu daha başlangıç

Mısır’dan Türkiye açıklaması: Bu daha başlangıç
Mısır Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ın el sıkışmasına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilen resepsiyonda, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile selamlaşıp tokalaştı. Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Erdoğan ve Sisi'nin el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak' denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar'dan dönerken gazetecilere 'Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık' demişti.
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Mısır’dan Türkiye açıklaması: Bu daha başlangıç
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