Mısır’la yeni dönemde 10 alanda işbirliği

Türkiyeile Mısır arasındaki normalleşme süreci son aylarda ivme kazandı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin önceki gün Ankara'ya yaptığı ziyaretle iki ülke arasında işbirliği bir sonraki aşamaya taşındı.Libya ve Suriye'de siyasi istikrarın sağlanması için daha yakın çalışma hususundaki ortak anlayış bölgede huzura katkı sunacak.Bakanların görüşmesinde uluslararası örgütlerde iki ülkenin birbirinin adaylıklarını desteklemesi yönünde karara varıldı.Savunma işbirliğinin geliştirilmesi masaya gelen başlıklardan oldu.LNG alımı için spot piyasa yerine BOTAŞ'la Mısır firması arasında anlaşma gündemde.Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir de bu konuları görüşmek üzere önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret edecek.Yenilenebilir enerji konusunda işbirliği yapılacak.TİKA'nın tekrar Mısır'a dönmesi görüşüldü.Anadolu Ajansı ve Mısır resmi haber ajansı MENA; TRT ile Mısır devlet televizyonu arasında mutabakat zaptı imzalandı.Üniversiteler arasında işbirliği ve öğrenci değişimleri yapılacak.Karşılıklı turist sayısını artırmak için vatandaşların teşviki kararlaştırıldı.