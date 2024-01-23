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Giriş Tarihi: 23.1.2024 12:10

MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta: Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ı ziyaret etti. Bir dizi kritik görüşme gerçekleştiren Kalın, Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmenin gündemi, terörle mücadeleydi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak’ta: Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ı ziyaret etti. Bir dizi kritik görüşme gerçekleştiren Kalın, Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmenin gündemi, terörle mücadeleydi. Buna göre İbrahim Kalın; son dönemdeki PKK saldırıları ve bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler anlaşmalarından doğan hakları doğrultusunda bölgedeki operasyonlara devam edeceğini dile getirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kalın görüşmede, Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına verdiği önemi hatırlattı. Başta PKK ve diğer terör örgütleri olmak üzere terörle mücadelede işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta: Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü!
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