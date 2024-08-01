MİT’ten uluslararası dev takas operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 7 ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin Ankara'da karşılıklı değişimini içeren, son dönemin en geniş kapsamlı uluslararası takas operasyonuna imza attı. Bu kişiler; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere toplam 7 uçakla Türkiye'ye getirildi. 2'si çocuk 10 kişinin Rusya'ya, 13 kişinin Almanya'ya, 3 kişinin de ABD'ye nakledilmesi sağlandı. Tarihe geçen tutuklu operasyonu için taraflar, MİT'in organizasyonu ile temmuz ayında Türkiye'de bir araya getirildi.ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. Takas edilen kişiler arasında; Rusya'da cezaevinde bulunan WSJ muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevine konulan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan Rus subayı Vadim Krasikov gibi isimler de yer aldı. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, MİT'in yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ettiler.