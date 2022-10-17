Moldova’da Rusya çıkışı: Gerekli önlemler alınacak

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğine ve güvenliğine müdahale etmesi durumunda gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Sandu ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Kişinev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Moldova ve Gürcistan'da çözülmeyen meselelerin bulunduğuna dikkati çeken Sandu, "Gürcistan'ın uluslararası toplum tarafından kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." dedi. Sandu, iki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma yönünde ilerlediğine işaret ederek, bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

"VİZESİZ SEYAHAT GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Ukrayna'ya yönelik fırlatılan bazı Rus füzelerinin Moldova toprakları üzerinden geçtiğine dikkati çeken Sandu, şu ifadeleri kullandı: "Savaşın ilk günlerinden itibaren vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemler alınıyor. Bu konuda, uluslararası ortaklardan destek talep ettik. İstişareler devam ediyor. İlerideki eylemlerimiz konusunda bilgi vereceğiz. Bu duruma gelmeyeceğimizi umuyorum ancak Rusya, Moldova'nın güvenliğine ve egemenliğine müdahalede bulunursa, gerekli olan savunma amaçlı tüm önlemleri alacağız."