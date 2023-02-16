Moldova’da yeni hükümet güven oyu aldı

Moldova Başbakanı Natalya Gavrilitsa'nın 10 Şubat'ta görevinden istifa etmesinin ardından parlamento, yeni başbakanı ve kabineyi belirlemek için toplandı.

Parlamentoda yapılan oylamada, Recean'ın başkanlığındaki kabine, parlamentodaki 101 milletvekilinden 62'sinin oyuyla kabul edildi.

Dorin Recean, burada yaptığı konuşmada, Moldova'nın Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek "Bu koşullarda, barış ve istikrar hükümetin önceliğidir. Sakin olmayan bir dönemden geçiyoruz ve zorluklara karşı koymamız, savunma kapasitemizi güçlendirmemiz, kamu düzeninin korunmasına yönelik yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Ekonomik kalkınmanın sağlanması, Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon sürecinin hızlandırılması, yolsuzlukla mücadele edilmesi yönünde gerekli adımların atılacağını dile getiren Recean, Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesi meselesini barış yoluyla çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Recean, ülkesinin "ciddi" enerji sorunlarıyla ileride de karşılaşabileceğini ve bu nedenle ayrı olarak Enerji Bakanlığının oluşturulacağını söyledi.

Parlamento Başkanı İgor Grosu da Recean'ı tebrik ederek yeni kabineye başarılar diledi.