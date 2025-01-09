Moloz yığınları arasında çocuklara özel çadır park

İsrail bombardımanlarının yerle bir ettiği Gazze'de çocuk parklarının yerini moloz yığınları almış durumda. Çocuklar artık oyun parklarında koşup eğlenmek yerine, hayatta kalmak için su bidonları taşımak zorunda kalıyor. Gazze'de bulunan Al Rahma Tıp Merkezi'ndeki bir grup doktor ise ölüm şehrini bir nebze aydınlatmak için harekete geçti. Doktorlar, hastanenin bir köşesine kurdukları mütevazı çadırı çocuklar için bir parka dönüştürdü. Hastanenin içine kurulan çadır, oyuncaklar, minderler ve boyama köşeleriyle çocuklar için "umut adası" haline geldi. Çocuklar, burada oynarken, savaşın gölgesini birkaç saatliğine de olsa geride bırakabiliyor. Çocuklar parkı görünce 'Burası rüya gibi' diyerek sevinçlerini dile getirdi.