Moskova, Azovstal’a saldırı başlattı

Rusya,kuşatma altındaki Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'na saldırı başlattıklarını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi yetkilisi Vadim Astafyev, fabrika sahasında bulunan Ukrayna ordusu ve Azov taburu mensuplarının sivillerin tahliyesi için ateşkesin uygulandığı sessizlik rejimini silahlı çatışma için kullandığını öne sürdü. Astafyev, "Fabrika sahasındaki bodrumlardan çıktılar, sahada ve fabrikanın binalarında atış pozisyonuna geçtiler. Rus ordusu ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri obüs ve uçak kullanarak bu atış pozisyonlarını imha etmeye başladı" diye konuştu. Azovstal fabrika sahasından silah seslerinin geldiği ve sahadan duman yükseldiği belirtiliyor. Geçen hafta sonu fabrikadaki sivillerin tahliyesi için Rus ordusu çatışmaları durdurmuş ve siviller için tahliye koridoru oluşturmuştu.İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ukrayna'da antisemitizm emarelerinin bulunmadığı yönündeki sözlerine yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Kiev'deki Neo-Nazi rejimini desteklediğini vurguladı. Bakanlık, "Yair Lapid'in İsrail hükümetinin Kiev'deki Neo-Nazi rejimini destekleme çizgisini büyük ölçüde açıklayan, tarihle bağdaşmayan açıklamalarına dikkat ettik" ifadelerini kullandı. Bakanlık, tarihte Yahudilerle Nazilerin işbirliğine ilişkin trajik örnekler bulunduğunu da vurguladı.