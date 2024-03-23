Moskova saldırısında oklar onlara dönmüştü... ABD’den flaş açıklama: Rusya’ya bildirmiştik!

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya'da 115 kişinin hayatını kaybettiği konser salonu saldırısına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sözcü Watson, "ABD hükümeti bu ayın başlarında Moskova'da konserler de dahil olmak üzere büyük etkinlikleri hedef alan planlı bir terör saldırısı hakkında bilgi sahibi oldu" ifadelerini kullandı.