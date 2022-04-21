Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Moskova'da dehşet anları: Kadın yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı!
Giriş Tarihi: 21.4.2022 17:04 Son Güncelleme: 21.4.2022 17:06

Moskova'da dehşet anları: Kadın yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı!

İHA
Moskova’da dehşet anları: Kadın yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı!

Moskova'da metrodan inen bir yolcunun ayağı metronın kapısına sıkıştı. Metroun hareket etmesiyle büyük panik yaşandı. Ayağı kapıya sıkışan kadın platformda sürüklenmeye başladığı sırada makinist durumu fark etti. Facia son anda engellendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, platformda sürüklendi. İstasyondakiler kadını kurtarmak için seferber olurken, makinistin durumu fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Yaroslavl metro istasyonunda metrodan inen bir kadının ayağı kapıya sıkıştı. Kadın kapıyı açmaya çalışırken platforma düştü, yardımına ise çevredekiler koştu.

Moskova'da ayağı metronun kapısına sıkışan yolcu yerde sürüklendi | Video

Kadının ayağının sıkışan yerden kurtarılması için yoğun çaba harcanırken, metronun hareket etmesiyle büyük korku yaşandı. İstasyondakiler kapıya vurarak metronun hareket etmesini önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ayağı sıkışan kadın metronun hareket etmesiyle platformda sürüklenmeye başladı. Makinistin bir süre sonra durumu fark ederek metroyu durdurmasıylamuhtemel facianın önüne geçildi. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Moskova'da dehşet anları: Kadın yolcunun ayağı metronun kapısına sıkıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA