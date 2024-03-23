Moskova’da konser salonunda katliam

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonu dün akşam katliama sahne oldu. "Crocus City Hall" adlı konser salonuna gelen ve en az 4 kişi oldukları belirtilen saldırganlar otomatik silahlarla etrafa kurşun yağdırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, binada yangın başladı. Bir süre sonra konser salonu yakınında bir patlama meydana geldi. Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin saldırganları etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon sürerken, yangın söndürme çalışmaları başlatıldı. Binada mahsur kalanlar da olduğu iddia edildi.Moskova'daki havalimanlarında güvenlik önlemlerinin artırılırken, Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hafta sonu tüm halka açık etkinliklerin iptal edildiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır" ifadesini kullanarak, Beyaz Saray'ın saldırıda Ukrayna'nın ya da Ukraynalıların parmağı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklamasına dikkati çekti. Zaharova, "Washington'daki yetkililer bu trajedinin ortasında neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar? Eğer ABD'nin elinde bu konuda güvenilir veriler varsa, bu veriler derhal Rus tarafına teslim edilmelidir" dedi. Ukrayna da saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan saldırı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u telefonla aradı. Saldırıyı kınayan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı adına başsağlığı dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı da "Masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı. Bu arada ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma uyarısında bulunmuştu.