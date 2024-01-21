Mossad’dan itiraf: Rehineler ölürse İsrail kaybeder

İsrail basınına göre, eski Mossad Başkanı Tamir Pardo, Gazze'deki savaşın, Hamas'ın elindeki 136 esirin ölümüyle bitmesi durumunda İsrail'in ilk kez kaybetmiş olacağını belirtti. İsrail Devlet Televizyonu KAN'a açıklamada bulunan Pardo, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hitaben, "Eğer esirlerden vazgeçtiyse bunu kamuoyu önünde açıkça söylesin" ifadesini kullandı. Pardo, "Savaşı 136 tabutla (Gazze'deki İsrailli esirler) bitirecek olursak İsrail ilk kez kaybeder. Devletin, vatandaşlarını gözden çıkarma ve onlara ihanet etme (yanlışını) düzeltmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.Netanyahu hükümetine güvenlerini kaybettiklerini ifade eden esirlerin aileleri sık sık protesto gösterisi yapıyor. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hâlâ 136 İsrailli esir bulunuyor.