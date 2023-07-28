Mossad’dan protesto yorumu: İsrail ikiye bölündü

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine karşı ülke genelinde gerçekleştirilen protesto gösterileri devam ediyor. İsrail'i iç savaşın eşiğine getiren olayların hafta sonu artması bekleniyor. Yaşanan gerginlikle ilgili bir değerlendirme de eski Mossad Başkanı Tamir Pardo'dan geldi. İsrail istihbaratının eski başkanı Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesindeki ısrarıyla Netanyahu'nun ordu ile Mossad'ı dağıttığını ve "İsrail'in ikiye bölünmüş bir ülke haline geldiğini" söyledi. Pardo, tartışmalı yargı düzenlemesine işaret ederek, "Bizim çıkardığımız kanunlardan bazılarını başka bir devlet çıkarsa, bunlar ırkçı ve antisemitik kanunlar deriz" diye konuştu.Gazze'de ise İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara yönelik protesto sürüyor. Diğer taraftan İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın yaptığı bir açıklama tepki çekti. Erdan, "Filistinlilerin evlerine dönme hakkının olmadığını" söyledi. Erdan, Filistinlilerin yeniden evlerine dönme talebinin, Yahudi halkının kendi kaderini tayin hakkını ortadan kaldıracağını savundu. İç karışıklıkla boğuşan İsrail'in, İsveç polisinin 50'li yaşlarda bir kadına İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakmasına izin vermesi üzerine eylemin engellenmesi için çalıştığı duyuruldu.