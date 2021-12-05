Mossad’ın Başkanı İran’ın nükleer programını anlatmak için ABD’ye uçtu

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea, ABD'de İran'ın nükleer programına ilişkin güncel bilgileri aktaracak. Yedioth Ahranot'un haberine göre Barnea, İran'ın nükleer programına ilişkin güncel bilgileri aktarmak ve İsrail'in ABD'den Tahran'a yönelik yaptırımlarını ağırlaştırması talebini iletmek üzere Washington'a gitti.

UÇAK DÜN GECE HAVALANDI

Barnea'nın uçağının cumartesi gecesi Tel Aviv'den havalandığı bildirildi. Haberde, Barnea'nın ABD'li muhataplarına "İran'ın, bir yandan nükleer programını tam gaz sürdürürken diğer yandan da Viyana'daki müzakerelere katılarak dünyayı aldatmaya devam ettiğini" anlatacağı kaydedildi.

Barnea'nın İsrail'in daha önce açıkladığı gibi herhangi bir anlaşmaya bağlı kalmayacağını, Tel Aviv'in İran'ın nükleer programını durdurma girişimlerinin devam edeceğini ileteceği paylaşıldı. Mossad Başkanı, bir süre önce yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer silah elde etmeyeceğini söylemişti.