MSB, tatbikattan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 6-16 Aralık 2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/TeXnVk3QJm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2021
MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Özbekistan-Pakistan Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı, 6-16 Aralık 2021 tarihleri arasında başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.