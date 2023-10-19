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Giriş Tarihi: 20.10.2023

MSB: TSK her göreve hazır

BETÜL USTA BETÜL USTA
MSB: TSK her göreve hazır
Güvenlık kaynakları, İsrail saldırısı sonrasında Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılacak yardım çalışmalarında Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) alacağı görevlere ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır" açıklamasını yaptı. MSB kaynakları, ABD'nin ikinci bir uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e geleceğine dair haberler için de savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından izlediklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.
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MSB: TSK her göreve hazır
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