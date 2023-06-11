Mucize kurtuluş

Kolombiya'da, bir mucize gerçekleşti. Ülkede 1 Mayıs'ta içindeki 8 kişiyle kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki 4 çocuk sağ olarak bulundu.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ülke için büyük sevinç! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ bulundu" ifadesini kullandı. Haftalardır çocukların sağ bulunması için yoğun bir arama faaliyeti yürüten ordu, haberi "Mucize" olarak duyurdu. Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim bölgesine bağlı ormanlıkta yerlerinin tespit edildiği kaydedilerek, "Mucize, mucize, mucize" ifadesine yer verildi.Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarının ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırığı" kaynaklı sorunlar olduğu bildirildi. Kurtulanlar içinde 11 aylık bir bebeğin de olduğu bilgisi paylaşıldı. Yerel medyaya göre, kardeşlerden en büyüğü, küçük kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurmuştu. Arama kurtarma ekipleri de, çocukların hayatta kalmak için yedikleri meyvelerin çöpleri ile bitkilerden yapılan sığınaklar keşfetmiş, çocukların kullanabilmesi için de havadan çeşitli yardım malzemeleri atmıştı.Ülkenin güneyindeki ormanlarda 17 Mayıs'ta enkazı bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesedine ulaşılmıştı. Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose kentinde düştüğü sanılan HK 2803 numaralı küçük uçakta 8 kişinin bulunduğu belirtilmişti.