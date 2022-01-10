Mucize kurtuluş! Kaza yapan pilot trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaliforniya'da dün meydana gelen olayda Pacoima bölgesinden kalkmaya çalışan bir uçak, kısa süre içinde yakınlarda bulunan bir tren rayının üzerine düştü. Olay yerine gelen polisler hızlıca pilotu kurtarmaya çalışırken, gelmekte olan tren fark edildi.

UÇAĞIN BİR PARÇASI GÖRGÜ TANIĞINA ÇARPTI

Polisler, pilotu son anda uçaktan çekip çıarmayı başardı. Videoda, pilotun resmen saniyelerle kurtuldupu görülüyor. Olay yerinden geçmekte olan bir görgü tanığının çektiği videoda olay anı anbean görüntülendi. Görgü tanığı uçağın bir parçasının da kendine çarptığını söyledi.