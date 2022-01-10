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Giriş Tarihi: 10.1.2022 13:14 Son Güncelleme: 10.1.2022 13:17

Mucize kurtuluş! Kaza yapan pilot trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Mucize kurtuluş! Kaza yapan pilot trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ABD'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Kalkıştan kısa süre sonra düşmeye başlayan uçak tren raylarına çarptı. Olay yerindeki polisler uçaktaki pilotu gelen trenin altında ezilmekten son anda kurtardı. Olay anı kameraya yansıdı.

Kaliforniya'da dün meydana gelen olayda Pacoima bölgesinden kalkmaya çalışan bir uçak, kısa süre içinde yakınlarda bulunan bir tren rayının üzerine düştü. Olay yerine gelen polisler hızlıca pilotu kurtarmaya çalışırken, gelmekte olan tren fark edildi.

UÇAĞIN BİR PARÇASI GÖRGÜ TANIĞINA ÇARPTI

Polisler, pilotu son anda uçaktan çekip çıarmayı başardı. Videoda, pilotun resmen saniyelerle kurtuldupu görülüyor. Olay yerinden geçmekte olan bir görgü tanığının çektiği videoda olay anı anbean görüntülendi. Görgü tanığı uçağın bir parçasının da kendine çarptığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada pilotta kesik ve morluklar olduğu ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede viral oldu.

Mucize kurtuluş! Uçağı düşen pilot, trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

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Mucize kurtuluş! Kaza yapan pilot trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
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