Muhabire küfreden Joe Biden sessizliğini bozdu

ABD Başkanı Joe Biden, hakaret ettiği Fox News Muhabiri Peter Doocy'i arayarak, söylediği sözler için kendisinden özür diledi.

Amerikan basınına değerlendirmede bulunan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın söz konusu olayın ardından Doocy'i aradığını ve özür dilediğini belirtti.

Doocy ise Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılarak, Biden'ın kendisini aradığını ve "Bu kişisel bir şey değil dostum." dediğini belirtti.

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Doocy, Hannity'nin "Biden özür diledi mi?" sorusu üzerine, "Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok." yanıtını verdi.