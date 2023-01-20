Mühendis Onur’a Avrupa şoku geçinemiyorum

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Türkiye'de 40 bin TL maaş ile işe başlayan Onur Gürel, daha iyi bir yaşam ümidiyle Hollanda'ya göç etti. Amsterdam'a yerleşen ve üç bin euro maaşla yazılımcı olarak işe başlayan Gürel, sosyal medya hesabından yurtdışına göç etmenin negatif taraflarını ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Türkiye'den Gürel'e yoğun eleştiri geldi. Bunun üzerine Güzel, 1.5 saatlik video çekerek kalem kalem iki ülkedeki harcamalarını dekontlarıyla paylaştı. Gürel, dört aylık süreç için "Koca bir hayal kırıklığı. Türkiye'de kredi kartımı okuturken umurumda olmayan rakamlar, şu an sırtımda ciddi bir yük. Maaşımın yarısı bana gelmeden kira ve sağlık sigortasına gidiyor. Enerji fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle evde doğalgazı açamıyorum" dedi.